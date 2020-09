Mat. Policja Zachodniopomorska

Sprawców kradzieży samochodu wartego milion złotych zatrzymali koszalińscy policjanci. Dwóm mężczyznom i kobiecie grozi 10 lat więzienia.

Ferrari zniknęło na początku sierpnia z parkingu ośrodka wypoczynkowego w Mielnie. Policjanci na podstawie informacji od internautów, świadków oraz zapisów monitoringu ustalili, że auto opuściło Polskę.



Podejrzanych udało się zatrzymać połowie sierpnia, jednak policja o sprawie poinformowała dopiero teraz. To mieszkańcy województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, wcześniej już karani. Funkcjonariusze znaleźli przy nich narkotyki i sprzęt do kradzieży samochodów. Zatrzymani trafili do aresztu. W tej chwili policja usiłuje odnaleźć skradzione Ferrari.