Dębowy krzyż odbudowany przez mieszkankę Goleniowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkanka Goleniowa odbudowała krzyż w swoim mieście - przy rondzie Schroedera.

Stary przewrócił się na początku roku. Halina Kiszko wzięła sprawy w swoje ręce, bo jak mówi, pierwszy krzyż w tym miejscu zaraz po wojnie postawili jej rodzice. Jak dodaje, pomogło jej kilka osób, za co dziękuje.



- Napisałam karteczkę, jeśli ktoś mógłby pomóc, trochę tam datków było. Jako dziecko mieszkałam na tej ulicy i dlatego postanowiliśmy zająć się tym krzyżem. A dla nas to jest normalne, należało to do nas. No tak czujemy - mówi Halina Kiszko.



Można powiedzieć, że Goleniów nie wpisuje się w zachodnioeuropejskie trendy - uważa Leszek Ozimek z portalu goleniowska.com. Kilka lat temu burmistrz Robert Krupowicz zawierzył gminie Jezusowi Chrystusowi. Poza tym w mieście odbywa się Męski Różaniec, a jeszcze niedawno mieszkańcy odbudowali inny krzyż przydrożny.



- Parę rzeczy się dzieje takich, które wydają się jakby pod prąd temu atakowi na chrześcijaństwo, czy konkretnie na katolicyzm i wszystko co z nim związane - mówi Ozimek.



Poświęcenie dębowego krzyża przy rondzie Schroedera w Goleniowie planowane jest w tym tygodniu.