Kolejny dzień protestów kobiet w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Manifestują, bo nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Kobiety i mężczyźni z transparentami i okrzykami przeciwko partii rządzącej przeszli przez Szczecin. W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób. Na szczęście nie doszło do żadnych incydentów - podaje policja.

Protestujący sprzeciwiają się decyzji TK delegalizującej dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczające aborcję ze względu na wady medyczne płodu.Szczecińska manifestacja rozpoczęła się o godzinie 16 przy Bramie Portowej. W większości młode osoby przeszły ulicami centrum miasta przed pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Część z nich niosła transparenty, o treści między innymi "Nie jestem inkubatorem, koniec z terroryzmem", czy "Wasza płodność, nasza podłość" lub "Rząd nie ciąża, da się usunąć". Nie zabrakło również wulgarnych okrzyków "Je**ć PiS". Część mieszkańców Szczecina wspierała maszerujących - wychodzili na ulicę, bądź otwierali okna i klaskali.Grupa kilkudziesięciu mężczyzn zebrała się przed kościołem pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, żeby bronić świątyni. Nie było jednak takiej potrzeby, ponieważ protestujący wymienili się jedynie uprzejmościami. Nikt nie próbował nawet zbliżyć się do kościoła. Obie grupy oddzielały kordony policji.Zarówno na początku, jak i na końcu wydarzenia były przemówienia jak i apele do rządzących, żeby odstąpić od zaostrzenia prawa aborcyjnego. Protestujący we wtorek na ulicach Szczecina podkreślali, że nie chcą kompromisów.- Czy my jesteśmy za kompromisem? - pytała tłum jedna z organizatorek wydarzenia Dagmara Adamiak.- Nie! - odpowiadali manifestujący.Zwolennikiem pozostawienia tzw. "kompromisu aborcyjnego" był śp. prezydent Lech Kaczyński.- Jeżeli chodzi o sprawy związane z aborcją to uważam, że osiągnięty 15 czy 14 lat temu kompromis jest kompromisem, którego nie wolno naruszać. Powtarzam - nie wolno naruszać! - powiedział Lech Kaczyński w 2007 roku na konferencji prasowej po spotkaniu z byłym prezydentem RFN Richardem von Weizsäckerem.Z kolei Mateusz Morawiecki zaapelował do uczestników protestów w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, aby powstrzymali się od agresji.- Każdy, kto troszczy się o dobro Rzeczpospolitej, powinien starać się uspokoić sytuację - mówił premier.Szef rządu podkreślił, że akty agresji w przestrzeni publicznej są niedopuszczalne. Zaznaczył, że nie ma przyzwolenia na ataki na świętości, ludzi, kościoły, na prawo realizowania wartości przez innych obywateli. Wskazywał, że akty agresji mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu i do bardzo złych konsekwencji w naszym społeczeństwie.Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące tzw. aborcji eugenicznej jest przygotowane do publikacji. Nastąpi to najpóźniej 2 listopada.