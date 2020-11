Goście "Kawiarenki Politycznej" o fali protestów

O protestach kobiet i orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Przypomnijmy, Trybunał uznał, że aborcja eugeniczna, czyli ze względu na nieodwracalne i poważne uszkodzenie płodu jest niezgodna z Konstytucją.Po tej decyzji kobiety wyszły na ulice. W Szczecinie protestują między innymi na placu Solidarności.Leszek Dobrzyński, poseł PiS mówił, że Trybunał zajął się tą kwestią na wniosek posłów nie tylko PiS-u, ale także Konfederacji i Koalicji Polskiej. - Ja przypomnę o tym czego to dotyczy, a dotyczy stwierdzenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest wprost stwierdzenie, że jest ochrona życia od poczęcia aż do śmierci. Tutaj manewrowanie wszelkie i możliwość innego wyroku jest - mówiąc wprost - karkołomna.Gdyby rząd chciał, żeby było mniej aborcji to bardziej by zadbał o kobiety - mówiła posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. - To przede wszystkim rzetelna edukacja seksualna w szkołach, dostęp do darmowych środków antykoncepcyjnych i darmowej pigułki "Dzień po", albo łatwy do niej dostęp. Nie ma tego, nie chcecie o tym rozmawiać i jesteście zdziwieni. Kobiety będą usuwały ciążę, tak jak usuwały.- Źle się stało, że zerwano dotychczas obowiązujący kompromis aborcyjny - komentował poseł Koalicji Polskiej Jarosław Rzepa. - Wybór, sumienie, to są rzeczy, które powinny być zawsze gwarantowane. To kobieta, rodzina, partnerzy powinni o tym decydować i to w ich sumieniu pewne decyzje będą się rozstrzygały.- Prawo i Sprawiedliwość naraża kobiety na ogromne niebezpieczeństwo - dodawał Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Przecież aborcje będą się odbywały w Polsce i poza granicami kraju. Dokładnie o tym wiemy, bo podziemie aborcyjne działało i działać będzie teraz w straszliwych warunkach. To, co zrobił PiS jest tragiczne.- Ten wyrok nie mógł być inny - odpowiadał szef Porozumienia w regionie Marek Zakrzewski. - Wyrok Trybunału jest słuszny, to wszyscy doskonale wiemy, jak tu siedzimy wszyscy się z tym zgodzimy. W myśl obecnych zapisów Konstytucji, on nie mógł być inny. Dodatkowo, sam sposób prowadzenia protestów, proszę zobaczyć, w jaki sposób były niszczone kościoły i jakie wulgarne napisy się na nich pojawiały.Orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji nie zostało jeszcze opublikowane.