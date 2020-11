Cedynia bez Krzyża Grunwaldu, za to z orłem [ZDJĘCIA]

Pomnik stojący w centrum Cedyni został - jak chciał Instytut Pamięci Narodowej - zdekomunizowany.

Wszystko w myśl ustawy z 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego m. in. przez pomniki.A sam cedyński pomnik to tak naprawdę odznaczenie. Na monumencie znajdował się Krzyż Grunwaldu II klasy, którym został odznaczony Rejon pamięci Narodowej. Teraz na bryle pomnika jest odlane z metalu Godło Państwowe, zmieniony został też napis, który - jak odczytuje Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni - brzmi:- "Dla uczczenia naszych przodków, którzy na przestrzeni wieków - poczynając od czasów Mieszka I - współtworzyli wolną Polskę. Mieszkańcy ziemi cedyńskiej" - czyta burmistrz.Krzyż Grunwaldu i stara tablica trafiły do cedyńskiego Muzeum Regionalnego.