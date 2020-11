Stepnica spisała swoją legendę [ZDJĘCIA]

Jest dobry rybak, jest piękna syrena i jest opowieść o wielkiej miłości. Od teraz Stepnica ma swoją legendę.

Jest dobry rybak, jest piękna syrena i jest opowieść o wielkiej miłości. Od teraz Stepnica ma swoją legendę.Najpierw w centrum Stepnicy stanęła rzeźba Rybaka Szczepana, a teraz możemy poznać jego historię."Dawno, dawno temu, nad brzegiem Małego Morza, jak wówczas nazywano Zalew Szczeciński, niewielka chateńka stała. Mieszkał w niej rybak, który na imię miał Szczepan." - tak zaczyna się opowieść.Dlaczego akurat Rybak Szczepan? - Szukając informacji o przeszłości Stepnicy natknęliśmy się już na taką wzmiankę, jakoby rybak o imieniu Szczepan był założycielem Stepnicy - mówi Mariola Kwiryng, sekretarz gminy Stepnica.Wiele więcej w przekazach nie było, dlatego gmina powierzyła zadanie specjaliście od legend, który ma swoje sposoby na pozyskanie potrzebnych informacji. To Mirosław Wacewicz, znany jako Legendziarz.- Żaden kronikarz tego nie spisał, a fale o brzeg bijące, szum wiatru, szelest liści, czyli to, co natura podpowiada, tylko trzeba umieć się wsłuchać - tłumaczy.Legendę, także w językach angielskim i niemieckim, można przeczytać na stronie gminy - stepnica.pl