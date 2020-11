Miasto Szczecin dofinansuje niemiecką firmę?

Ciepłownia Rejonowa Dąbska - fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Sześć milionów złotych na budowę kotłów gazowych w ciepłowni Dąbska ma otrzymać od miasta niemiecka firma E.ON, która kontroluje Szczecińską Energetykę Cieplną.

- To niepotrzebne źródło ciepła w Szczecinie, ta inwestycja może spowodować zamknięcie jednej z naszych elektrociepłowni - mówi Sylwester Chruszcz, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra, która należy do Polskiej Grupy Energetycznej. - Budujemy niepotrzebne źródło energii z naszych pieniędzy, z naszego budżetu. My jako Polska Grupa Energetyczna zainwestowaliśmy w miasto Szczecin ponad 600 milinów złotych w bardzo ekologiczne źródła energii i niepotrzebna jest taka inwestycja niemieckiej firmy. Jest ona zbędna dla Szczecina.



- Zmienimy tylko paliwo w istniejącej ciepłowni Dąbska z węgla na gaz - odpowiada Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. W ten sposób uzasadnia inwestycję. - Ta inwestycja i tak powstanie. Za nią jak wiemy odpowiada pośrednio nasz szczeciński SEC, który należy do koncernu E.ON. Tak czy siak tego typu inwestycja powstanie, bo jest ona dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie jest wspierana przez Ministerstwo Klimatu.



- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw tej inwestycji - mówi Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu radnych PiS w szczecińskiej radzie miasta. - Jest to działanie na szkodę miasta, które będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi. Mam tu na myśli sytuację, w której może dojść do zamknięcia elektrociepłowni Pomorzany czy elektrociepłowni Szczecin. To będzie utrata setek miejsc pracy, a nawet podwyższenie cen ciepła dla mieszkańców Szczecina.



Polska Grupa Energetyczna, do której należą elektrociepłownie Pomorzany i Szczecin deklaruje, że ma nadwyżki mocy cieplnej, aby zastąpić ciepłownię Dąbska.



Spółka E.ON, do którego należy Szczecińska Energetyka Cieplna, ma 66 procent udziałów w SEC-u, pozostałe 33 procent ma gmina Szczecin.