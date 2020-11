Amerykanie przygotują ofertę budowy elektrowni atomowej

Fot. pixabay.com / fietzfotos (CC0 domena publiczna)

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że firmy amerykańskie w perspektywie końca przyszłego roku przygotują ofertą dotyczącą budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wtedy polski rząd podejmie ostateczną decyzję.

Podkreślił, że gdyby równolegle pojawił się inny wariant czy możliwość innego partnerstwa, będzie to rozpatrzone - powiedział na konferencji poświęconej energetyce jądrowej, którą zorganizował Instytut Sobieskiego.



Wyjaśnił, że chodzi o partnera, który nie tylko będzie budował elektrownie jądrowe, ale "będzie z nami w fazie operacyjnej, aż do zakończenia ich działalności". Minister Naimski dodał, że taki partner objął trochę mniej niż połowa udziałów. Podkreślił, że jest to do dyskusji, do negocjacji. - Chcemy, żeby polskie państwo miało głos decydujący w tym sektorze - zaznaczył Naimski.



W październiku Polska i Stany Zjednoczony podpisały porozumienie dotyczące współpracy w rozwoju programu energetyki jądrowej w naszym kraju. Według założeń, wybór technologii miałby nastąpić w 2021 roku. Budowa miałaby ruszyć w 2026, a pierwszy reaktor - w 2033 roku. Budowa drugiej elektrowni miałaby się rozpocząć w 2032 roku.