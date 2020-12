Kolęda w Kościele nad Odrą i Bałtykiem przełożona

Kolęda w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej została przełożona na inny termin - postanowił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Metropolita podkreślił, że wizyta duszpasterska, zwana kolędą, nie odbędzie się co najmniej do czasu obowiązywania strefy czerwonej - mówi ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - W rzeczywistości trzeba przygotować się na formułę wizyty duszpasterskiej bardziej indywidualnej i rozciągniętej w czasie na cały rok, która w obecnym, nadzwyczajnym roku powinna się odbywać ze szczególnym wytłumaczeniem i przygotowaniem do tego parafian, oczywiście jeśli epidemiczne warunki będą na to pozwalały.Arcybiskup zachęca też, by inaczej niż zwykle błogosławić rodziny i domy.- Zachęca się, aby kapłani zapraszali wiernych na msze święte o błogosławieństwo dla rodzin, które odbywałyby się na przykład według tradycyjnego planu wizyty kolędowej, jaki funkcjonował w danej wspólnocie parafialnej w poprzednich latach - dodaje ks. dr Zyga.Podczas wspomnianych Mszy Świętych można także poświęcać wodę, którą wierni przyniosą do kościoła w ich własnych naczyniach lub też sami duszpasterze mogą przygotować dla wiernych buteleczki z wodą święconą - dodaje ks. Zyga. - Warto zachęcić wiernych, aby po powrocie do domów w ramach rodzinnej modlitwy, odprawili krótki, rodzinny obrzęd i pokropili obecnych oraz całe mieszkanie wodą święconą według wcześniej przygotowanej formuły."Wszelkie wizyty w czasie pandemii mogą być rozważane jedynie z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych i z odpowiednim wcześniejszym przygotowaniem wiernych oraz z uszanowaniem ich wrażliwości" - zaleca metropolita szczecińsko-kamieński.W poniedziałek rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jezuita ks. Leszek Gęsiak powiedział, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczne wizyty duszpasterskie zostały odwołane, przesunięte na późniejszy czas lub odbędą się w zmienionej formie, w zależności od decyzji biskupa miejsca.