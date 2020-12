Wulgarny baner stylizowany na logo "Solidarności" wisi na kamienicy w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wulgarny napis na froncie kamienicy przy ulicy Panieńskiej w Szczecinie. Od dwóch tygodni baner żegna kierowców opuszczających lewobrzeże miasta Trasą Zamkową.

Hasło, które wyeksponował publicznie jeden z mieszkańców Szczecina, jest stylizowane na logo "Solidarności". Do stworzenia plakatu użyto tej samej czcionki. Pojawiły się również biało-czerwone symbole narodowe. Sprawę komentowali goście audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



Wizytę w kamienicy złożyli strażnicy miejscy - mówi Joanna Wojtach, rzecznik prasowy jednostki.



- Okazało się, że już przy trzecim lokalu właściciel powiedział, że to on powiesił napis. Natomiast nie widzi w tym nic złego, ponieważ słowo, które zawisło na banerze, uważa za popularne - mówiła Wojtach.



Oburzony wykorzystaniem logotypu "Solidarności" jest Mieczysław Jurek, przewodniczący związku zawodowego w naszym regionie.



- "Solidarność" - jako związek zawodowy - wystąpiła o ochronę prawną znaku graficznego "Solidarność" napisane solidarycą - mówił Jurek.



Zgłoszenie w tej sprawie przyjęła również szczecińska policja. Jeden z mieszkańców poczuł się urażony formą i treścią eksponowanego hasła znanego z tzw. Strajku Kobiet. Trwa postępowanie dowodowe - dodaje młodszy aspirant Ewelina Gryszpan, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- To artykuł 141 kodeksu wykroczeń, który mówi o umieszczeniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku, bądź też używania słów nieprzyzwoitych - mówiła Gryszpan.



Mężczyzna, który wywiesił baner, nie zgodził się przyjąć mandatu. Powiedział strażnikom miejskim, że w tej sytuacji wybroni go każdy prawnik. Wniosek o ukaranie mężczyzny został złożony w sądzie. Związkowcy "Solidarności" z regionu zgłosili sprawę w centrali w Warszawie.