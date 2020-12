Niemcy się zamykają. Co z pracownikami transgranicznymi?

Lockdown w Niemczech. Od środy Brandenburgia dołączy do Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii. Zamknięte zostaną punkty usługowe, szkoły i przedszkola.

Obostrzenia dotykają pracowników transgranicznych - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia podkreślał, że miasto radzi sobie w tej trudnej sytuacji, gdyż obok turystyki - utrzymuje się również z przemysłu. Nie dotyczy to jednak wszystkich mieszkańców.- Wielu mieszkańców Świnoujścia pracuje w hotelarstwie, uzdrowiskach, handlu, prowadzi własne interesy i oni dzisiaj mają ogromny problem. My staramy się im pomagać - dodał Żmurkiewicz.- Koniec z wypadami na zakupy - tłumaczy korespondent Radia Szczecin z Niemiec, Waldemar Maszewski. - Wszystkie sklepy w Niemczech, nawet spożywcze, będą pootwierane tylko i wyłącznie dla mieszkańców w danym regionie. Niemcy nie będą mogli jeździć do Polski po zakupy, ani Polacy do Niemiec.Również w Niemczech ograniczono liczbę osób, które będą mogły wspólnie spędzić święta. Spotkać się będzie mogło maksymalnie 5 osób - nie licząc dzieci do 14. roku życia. U naszych zachodnich sąsiadów nie będzie też hucznego przywitania Nowego Roku.