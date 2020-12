Spór polityków o pomnik św. Jadwigi Andegaweńskiej

Pomnik świętej Jadwigi Andegaweńskiej, który w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego ma powstać w Kijewie, poróżnił radnych Szczecińskiej Rady Miasta w "Kawiarence Politycznej".

Część polityków zarzucała Zakładowi Usług Komunalnych, że projekt popiersia został wybrany bez konkursu.Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska odpowiadała, że sprawa nie jest na tyle istotna, aby opłacało się przeprowadzać przetarg.- Nie ma na niego takiego budżetu, żeby ogłosić nie wiem za jakie pieniądze konkurs, zaprosić artystów. Bo potem byłby - przepraszam, że tak powiem - śmiech na sali, jaką kwotą dysponuje się w ramach tego budżetu - mówiła Łażewska.Z Renatą Łażewską nie zgadzała się radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski.- Z wypowiedzi pani przewodniczącej można wywnioskować, że ponieważ jest to projekt SBO i nie ma tam za dużo pieniędzy, to my musimy akceptować to, co daje artysta. Na to nie ma mojej zgody - mówiła Jackowski.Radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Stankiewicz zwracał uwagę, że w Szczecinie brakuje pomników czy miejsc pamięci.- Tych pomników zdecydowanie nam brakuje. A jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, ten tygiel, którym jesteśmy, my powinniśmy zdecydowanie dążyć do tego, żeby uświadamiać i edukować nasz społeczeństwo lokalne - mówił Stankiewicz.Budowa pomnika Jadwigi Andegaweńskiej to projekt, który został wybrany w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim w 2018 roku.