Banery "pro-life" w Szczecinie cyklicznie niszczone [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niedawno w naszym mieście pojawiły się nowe grafiki w obronie życia - poczętego, także dzieci z zespołem Downa. Nośniki wymazane są sprayem z wulgarnymi hasłami, które znane są z tzw. Strajku Kobiet.

Szczególnie boli niszczenie pozytywnego przekazu związanego z osobami z zespołem Downa. - To wykluczenie - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek. - Z jednej strony robimy wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi czuły się dobrze. Żeby miały ułatwiony dostęp do tego świata, w którym my żyjemy. Żeby też jakoś komunikacyjnie i społecznie były zaangażowane, ale z drugiej strony wychodzi na to, że tak naprawdę tak wielu osobom nie zależy na tych osobach.



Kampanię billboardową w obronie życia w Polsce, a także w naszym mieście zorganizowały fundacje: Małych Stópek i Nasze Dzieci oraz szczecińskie Stowarzyszenie Fidei Defensor.