Kopeć: szczecińska PO jest zakładnikiem prezydenta Krzystka

Sejmikowy radny PiS krytycznie ocenia koalicję rządzącą regionem. - Ubezwłasnowolniona PO, uzależniona od koalicji z prezydentem Szczecina i marszałek z "przerostem ambicji" - mówił, w "Rozmowie pod krawatem", Maciej Kopeć.

Opozycyjny w sejmiku PiS ma 10 radnych, PO z 12 radnymi sprzymierzyła się z SLD i PSL oraz Bezpartyjnymi Piotra Krzystka. I to prezydent Szczecina, zdaniem Macieja Kopcia, jest największym beneficjentem tej współpracy - również w radzie miasta. Choć, w ocenie radnego PiS, nie oznacza to lepszego rządzenia regionem.- Szczecińska Platforma Obywatelska jest zakładnikiem prezydenta Piotra Krzystka. Ma niewiele do powiedzenia w Radzie Miasta może co najwyżej pokrzykiwać, od czasu do czasu w kwestiach ideologicznych. Żadnej zmiany nie ma, to co działo się za czasów rządów marszałka Geblewicza przez ostatnie lata, w zasadzie jest kontynuowane. Koncentrowanie się na Szczecinie, nie na inwestycjach infrastrukturalnych, ale takich, które być może są przerostem pewnych ambicji - komentuje Kopeć.Opozycja z PiS krytykowała wcześniej marszałka, między innymi za to, że nie brakuje pieniędzy na budowę nowego biurowca dla zarządu województwa - a na budowę dużej stacji pogotowia na ulicy Twardowskiego potrzebny jest kredyt.