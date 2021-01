Dzikie wysypisko w Kołobrzegu. Śmieci naprowadziły na sprawcę

źródło: Straż Miejska.

Miał utylizować odpady, a zamiast tego stworzył dzikie wysypisko - mowa o przedsiębiorcy w Kołobrzegu, który zaśmiecił teren dawnego lotniska w Podczelu.

Tony śmieci odkryto w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu toczyło się postępowanie sądowe, w którym stroną pokrzywdzoną był Urząd Miasta, gdyż dzikie wysypisko utworzono na miejskiej działce.



Sprawcę udało się namierzyć dzięki pracy strażników miejskich. Jak mówi komendant straży Mirosław Kędziorski, sprawca pozostawił po sobie ślady. - Śmiecie zawsze mają wiele do powiedzenia. Wśród tych śmieci, które znaleźliśmy na terenie lotniska, znaleźliśmy śmieci, który doprowadziły nas do ich właścicieli. Ci właściciele wskazali, kto wykonywał usługę usuwania tych nieczystości.



Właśnie uprawomocnił się wyrok w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ukarał sprawcę grzywną w wysokości 500 złotych. To jednak dopiero początek jego kłopotów. Wyrok oznacza bowiem, że miasto może obciążyć go kosztami sprzątania terenu. Te oszacowano na kwotę 100 tysięcy złotych.