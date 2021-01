Żołnierze zachęcają do zrzucenia kilogramów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Robili pajacyki, skłony i przysiady. Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina namawiają do zrzucenia kilogramów po świąteczno-noworocznym obżarstwie.

Zdaniem mundurowych, nawet dwa kilometry co dwa dni, znacząco poprawią nasze samopoczucie. Jak mówili żołnierze, chodzi o to, żeby się dobrze bawić a przy okazji poprawić swoją kondycję fizyczną.



- Jak się zrobi pierwszy krok, ubierze się i wyjdzie pobiegać. Jest w miarę ciepło. Rewelacja. Wystarczy, żeby każdy pobiegał pół godzinki - mówi sierżant Rafał Wójcik.



- Uważam, że na początek 3-4 km. Sprawdzić. Jak ktoś nie da rady takiego dystansu, to dwa kilometry, Czy nie jest mu za ciepło. Jakie ubrania pasują, czy nie rozgrzeją za mocno. To jest podstawa - dodaje plutonowy Wojciech Bobrowski.



Sierżant Rafał Wójcik to półfinalista Igrzysk Olimpijskich w Sydney w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Ponadto, wszyscy żołnierze, którzy zachęcali do aktywności fizycznej, na co dzień ciężko trenują nad swoją kondycją.