Bezpartyjni: to polityczny atak na prezydenta Krzystka

Ujawnione informacje o powiązaniach rodziny prezydenta Szczecina z lokalnym biznesem nazywają "politycznym atakiem". Twierdzą, że to "gra" wymierzona w Piotra Krzystka, bo ten "zdecydował się na walkę ze Skarbem Państwa". Radni prezydenckiego klubu Bezpartyjnych w Radzie Miasta w przesłanym oświadczeniu bronią swojego lidera.

Co ciekawe, gdy na komisji budownictwa najgłośniej swoje wątpliwości wobec budowy wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych wyrażali radni Koalicji Obywatelskiej - to zdaniem Bezpartyjnych, sytuację do "politycznej gry" wykorzystuje PiS. Według radnych prezydenta "to nie przypadek", że dzieje się to akurat teraz, "po tym, jak zapowiedział pozew wobec Skarbu Państwa, którym rządzi PiS".W swoim oświadczeniu Bezpartyjni w ogóle nie odnoszą się za to do informacji, że ojciec inwestora od wieżowca prowadzi spółkę, w której jako współwłaściciele wymienieni są żona prezydenta Szczecina oraz jego brat. Podobnie nie ma słowa na temat tego, że wspomniany inwestor był także kandydatem na radnego z listy Bezpartyjnych. Piszą jedynie o inwestycji dotyczącej wieżowca, że "popierają decyzję" aby sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Sęk w tym, że stało się to dopiero po tym, gdy kwestię powiązań prezydenta miasta na styku biznesu i polityki ujawniły media.