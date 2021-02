Niemieckie stocznie z ogromnym wsparciem

193 miliony euro pomocy publicznej dostanie niemiecka stocznia MV Werften, która ma zakłady w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie, niedaleko Szczecina.

Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Stabilizacji Gospodarczej - informuje Portal Morski.



Pieniądze z budżetu Państwa Niemieckiego zostaną wykorzystane na dokończenie budowy luksusowego wycieczkowca. Stocznia MV Werften ma zamówienie na kolejne 12 wycieczkowców.



- Takiej szansy nie miała Stocznia Szczecińska, której zaliczono do pomocy publicznej nawet poręczenia kredytów i spowodowano jej likwidację - mówi Artur Trzeciakowski, ostatni prezes Stoczni Szczecińskiej "Nowa". - Podejście Komisji Europejskiej do pomocy publicznej, z którą ja się nigdy nie pogodziłem i nie godzę do dnia dzisiejszego. Dla mnie jest to po prostu abstrakcją.



Przez ostatnie 10 lat stocznie w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie wybudowały w sumie 22 wycieczkowce, tymczasem polskie stocznie - w tym czasie - utraciły zdolność budowy gotowych statków.



- Większość naszego potencjału, w zakresie budowy dużych i gotowych jednostek, czyli takich, które wychodzą tutaj jako statki, bez konieczności wykańczania ich w stoczniach niemieckich czy norweskich została przez nas utracona - tłumaczy Trzeciakowski.



Fundusz Stabilizacji Gospodarczej powołano w Niemczech, aby pomagać firmom, które mają trudności w okresie pandemii koronawirusa.