Ustalenia prokuratury w sprawie Tomasza Grodzkiego to "pogłoski i paskudne pomówienia"

Paskudne pogłoski i deprecjonowanie człowieka - tak senator Magdalena Kochan z PO ocenia ustalenia prokuratury w sprawie partyjnego kolegi. Senator Tomasz Grodzki, zdaniem śledczych, miał przyjmować łapówki w czasie pracy w szpitalu w Zdunowie.

Jak informuje rzecznik prokuratury przesłuchano 180 świadków i ustalono dwa nowe przypadki korupcji. W sumie siedem zdarzeń jeszcze się nie przedawniło.Zdaniem Magdaleny Kochan to pomówienia.- Obowiązuje domniemanie niewinności, żebyśmy nie deprecjonowali ludzi i ich osiągnięć dopóki sąd nie rozsadzi w tej sprawie. Pogłoski, paskudne pomówienia do deprecjonowania ludzi..., nie powinniśmy do tego dopuszczać - podkreśliła.- Czy zatem powinien zrzec się immunitetu? - dopytywał red. Piotr Cywiński.- Nie powinien - odparła senator Kochan.Senator Tomasz Grodzki nigdy nie odpowiedział na pytania Radia Szczecin dotyczące konkretnych osób i ich relacji o wręczaniu mu łapówek. Ogólnie w innych mediach twierdzi, że jest niewinny, pozwał również dziennikarzy.