Hotel Bałtyk wróci do gry. I to w jakim stylu!

Kiedyś był nazywany "perłą", niszczał przez wiele lat - hotel Bałtyk w Międzyzdrojach odzyskuje blask.

W zabytkowym budynku powstanie hotel i restauracja. Inwestycję zrealizuje spółka Meritum Investments ze Szczecina. Nowy właściciel zapowiada, że pierwsi turyści przyjęci zostaną za dwa lata.



Obiekt został wybudowany w 1870 roku. W 2014 roku został wystawiony na sprzedaż, po tym jak zajął go komornik. W 2009 roku nieruchomość przejęła spółka z Hiszpanii. Od tamtego czasu władze Międzyzdrojów razem z konserwatorem zabytków walczyły z inwestorem m.in. w sądach administracyjnych, by wyremontował obiekt.



Bezskutecznie.



W tym czasie firma nie płaciła rachunków i podatków. Dlatego komornik przejął nieruchomość i wystawił ją na licytację.



Udało się go sprzedać w 2017 roku za 3 mln złotych.



Nad projektem pracują trzy zespoły architektów. Zachowane zostaną wszystkie detale architektoniczne: od tworzonych na zamówienie okien angielskich aż po wystrój i aranżację wnętrz.



