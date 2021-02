Agresywny kierowca zaatakował samochód. Szuka go policja [WIDEO]

Wysiadł z samochodu i z wściekłością zaczął kopać auto innego kierowcy. Policja szuka świadków i pokrzywdzonego - po agresywnym incydencie do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Janickiego, Klonowica i Zawadzkiego w Szczecinie.

Teraz policjanci proszą o kontakt osoby, które mają informacje o uczestnikach zdarzenia.





Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci. Na filmie widać, jak na małym rondzie dwa samochody osobowe i autobus zablokowały sobie zjazd. W pewnym momencie z Jaguara wysiada mężczyzna, podchodzi do Toyoty obok, kopie drzwi i pięścią uderza w szybę pojazdu. Dołączają do niego dwaj mężczyźni, którzy jechali z agresorem. Kierowca Toyoty wycofuje się ze skrzyżowania i odjeżdża.