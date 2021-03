"Platforma jest niewiarygodna, nieuczciwa i bezczelna"

To Platforma Obywatelska pozwoliła zlikwidować Stocznię Szczecińską - powiedziała w "Rozmowach pod Krawatem" Małgorzata Jacyna-Witt.

Krytyka ze strony polityków z tej opcji w sprawach przemysłu stoczniowego jest nieuczciwa.- Pozwoliła na to, żeby złamać życie wielu ludziom. To są olbrzymie ludzkie dramaty: rozstania, rozwody, wyjazdy fachowców z Polski i de facto jest to zabicie przemysłu stoczniowego na wiele lat. Platforma Obywatelska, która w tej chwili w tej materii się wypowiada jest niewiarygodna, nieuczciwa i bezczelna - oceniła Jacyna-Witt.Po likwidacji stoczni Szczecin stał się innym miastem.- Pamiętajmy o jednym: Szczecin od tego czasu się absolutnie zmienił. To jest inne miasto. Do Szczecina przyjeżdżali ludzie do pracy do stoczni. W tej chwili Szczeciński Park Przemysłowy jest namiastką Stoczni Szczecińskiej i wszyscy doskonale o tym wiemy. Że powoli to musi być odbudowane, może nie w takim wymiarze, jak to było wcześniej. To, co było wcześniej dawało nam podstawę bytu. My potrzebujemy produkcji - podkreśliła.W marcu 2009 roku rozpoczęły się masowe zwolnienia pracowników Stoczni Szczecińskiej Nowa. Z pracą pożegnało się wtedy około 4000 osób.