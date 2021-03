Morawiecki: Tunel pod Świną to jedna z naszych obietnic [WIDEO]

Gdyby nie było środków z Unii Europejskiej, Polska wybudowałaby tunel z własnego budżetu - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, w czasie uroczystości inauguracji pracy specjalnej maszyny, która wydrąży przekop pod Świną w Świnoujściu.

Według zapewnień inżynierów, o ile nie wystąpią nieoczekiwane trudności, z tempem około 10 metrów na dobę - za około 6-7 miesięcy przekop powinien być gotowy. A kierowcy powinni pojechać tunelem do Świnoujścia prawdopodobnie w październiku przyszłego roku.Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to realizacja jednej z obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniał, że tu chodziło o polityczną wolę i determinację.- Państwo Polskie było gotowe finansować tę budowę z naszego budżetu, gdyby się okazało, że pozyskanie środków z innych źródeł może być utrudnione lub niemożliwe. Było gotowe do realizacji tego projektu, ponieważ, tak ja wzmocnienie wybrzeża, było marzeniem II Rzeczypospolitej, tak my kontynuujemy tamto dzieło - zapewniał premier Morawiecki.Po piątkowej ceremonii pojawiły się komentarze polityków opozycji, którzy zwracali uwagę, że większość budżetu - 776 milionów z 910 - pochodzi ze środków Wspólnoty. Działacze PiS podkreślali z kolei, że chociaż już w 2007 roku ówczesny premier Jarosław Kaczyński zapowiedział budowę tunelu, tak przez lata rządów PO-PSL, ten projekt trafił "do kosza".