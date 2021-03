Brudziński: budowa tunelu w Świnoujściu jest ważna dla całego kraju

Europoseł PiS Joachim Brudziński mówił w TVP Info, że tunel w Świnoujściu jest inwestycją niezwykle ważną i potrzebną nie tylko z punktu widzenia społeczności lokalnej, ale i z punktu widzenia całego kraju. Podkreślał, że poprzednie rządy uważały, iż Polski na taką budowę nie stać.

Jak mówił Joachim Brudziński, inwestycja doszła do skutku dzięki odpowiedzialnym decyzjom, m.in. decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego o budowie gazoportu. "Podatek od tego gazoportu posłużył władzom Świnoujścia jako wkład własny"- podkreślił Joachim Brudziński.Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Całkowita długość przeprawy to 3,4 kilometra. Niemal półtora kilometra to tunel drążony pod dnem Świny.W piątek symbolicznie rozpoczęto budowę tunelu w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.