Urzędnicy mogą zablokować kontrowersyjną inwestycję. Ale to tylko teoria

Wizualizacje opublikowane na profilu: facebook.com/SlowikPrzemyslaw

Zaskakujące informacje w sprawie budowy wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie: urząd zapewnia, że widzi możliwość szybkiego uchwalenia planu zagospodarowania dla tej działki, żeby inwestycję zablokować. Ale jeżeli Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekaże sprawę wydania warunków zabudowy do innego miasta, to Szczecin ma związane ręce. Tyle, że to właśnie szczeciński urząd sprawę do SKO skierował.

Od 10 lat trwają prace nad planem zagospodarowania dla całej dzielnicy. A skoro go wciąż nie ma, to inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy. Można wstrzymać tę decyzję na 9 miesięcy. I gdyby radni w tym czasie - co jest możliwe - uchwalili "mały" plan zagospodarowania tylko dla działki przy Wszystkich Świętych, mogliby powstrzymać budowę.



Wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz zapewniał, że widzi taką możliwość.



- W zależności od rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeżeli my, jako miasto, będziemy mieli możność podjęcia tej decyzji o wyłączeniu, taką ścieżką byśmy poszli. Wtedy rzeczywiście mamy możliwość zawieszenia na 9 miesięcy przy małym planie. W innym wypadku, jeżeli ta kompetencja będzie przekazana do innej jednostki samorządu, no to tutaj nie mogę złożyć żadnej deklaracji - mówił Wacinkiewicz.



A to sam prezydent Szczecina - jak zapewniał - w trosce o transparentne załatwienie tej sprawy, przekazał dokumenty do SKO. Stało się to po tym, gdy media ujawniły powiązania inwestora od wieżowca z Bezpartyjnymi Piotra Krzystka. Biznesmen startował z tej listy w wyborach, co więcej, jego ojciec ma firmę, której współwłaścicielami są żona prezydenta Szczecina, jego brat oraz szwagier.