Ruszył kolejny punkt szybkich testów na granicy z Meklemburgią

Drugi punkt szybkich testów na obecność koronawirusa od wtorku działa na granicy Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Powstał na przejściu Świnoujście-Ahlbeck. To rozwiązanie przede wszystkim dla pracowników transgranicznych.W ten sposób, Niemcy chcą się schronić przez zakażeniami z Polski. Na przejściach transgranicznym ustawiono kontenery, w których przeprowadza się test antygenowy. Trwa to 15 minut. Jeżeli jest negatywny - można wjechać na teren Niemiec.Pracownicy transgraniczni muszą zrobić test co 4 dni i kosztuje on 10 euro. Dla pozostałych osób przekraczających granicę jest dwa razy droższy.Pierwszy punkt wykonywania szybkich testów na obecność SARS-CoV-2 otwarto w sobotę na przejściu granicznym Linken-Lubieszyn.Oba centra otwarte są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 10;00 i od godz. 14:30 do 17:30 o raz w soboty od 9:00 do 12:00.Punkt w Lubieszynie otwiera się także w niedzielę między 16:00 a 20:00.