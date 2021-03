Paczka dla Bohatera po raz piąty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wyruszyli z darami dzielić się dobrocią - rozpoczęła się V. edycja wielkanocnej Paczki dla Bohatera. W całej Polsce, również w Szczecinie, wolontariusze odwiedzają ludzi, którzy walczyli o wolność naszego kraju. W paczkach znajdują się artykuły spożywcze, ale też środki do dezynfekcji.

Ta akcja to nie tylko rozdawanie darów, ale i rozmowa z potrzebującymi.- Jestem dlatego, ponieważ jest to fajna inicjatywa. Pamiętajmy o tych bohaterach; oni za nas walczyli, dla naszej ojczyzny. Uważam, że nie powinniśmy zapominać o takich właśnie ludziach - mówi jedna z wolontariuszek.Od wielu lat jesteśmy dla kombatantów i o nich nie zapominamy - dodaje Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.- To już piąta wielkanocna paczka, a w sumie piętnasta, bo dziesięć paczek bożonarodzeniowych za nami, mała rocznica dzisiaj, no i trzecia paczka w czasie covidu. Dokładamy środki higieny, środku dezynfekujące, maseczki... - wyliczał.Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" prowadzi natomiast równolegle inną zbiórkę. Wolontariusze chcą wysłać prawie stu kombatantów na wakacje do Międzyzdrojów. Cały czas brakuje 100 tysięcy złotych - starania członków Stowarzyszenia można wesprzeć poprzez portal internetowy