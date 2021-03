Baltic Pipe elementem dywersyfikacji dostaw. "Jest potrzebny"

Specjalista zarządzania ryzykiem, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego o roli gazociągu Baltic Pipe: - Ta inwestycja pozwoli na gospodarczy rozwój Polski - oceniał w "Rozmowach pod Krawatem" profesor Waldemar Tarczyński.

W kwietniu zaplanowano kolejny etap inwestycji, układanie rur na dnie Bałtyku - tak, aby przez Baltic Pipe gaz z Norwegii przez Danię trafiał do Polski. Dzięki tej inwestycji mamy uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Zdaniem profesora Tarczyńskiego to dobra informacja dla polskiej gospodarki.- Jeżeli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju niezbędna jest dywersyfikacja. Nasza gospodarka zależy od wielu elementów, to system naczyń połączonych. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od jednego tylko dostawcy - a nie jesteśmy potentatem ani w zakresie ropy, ani w zakresie gazu, są więksi od nas, z których pomocy korzystamy - to taka dywersyfikacja jest czymś słusznym, czymś co gospodarczo na pewno pomoże Polsce - ocenił.Baltic Pipe to wybudowanie do 2022 roku około 900 kilometrów gazociągu. Projekt ma wszelkie potrzebne pozwolenia na budowę. Instalacja będzie, po terminalu gazu w Świnoujściu, kolejnym elementem systemu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.