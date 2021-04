"Podwyżki w strefie parkowania są uzasadnione"

To była konieczna zmiana, a to pierwsza podwyżka od dawna - tak radny klubu Bezpartyjni tłumaczy zmiany w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Od środy strefa jest większa - wzrosły również stawki za parkowanie.

Kolbowicz w "Rozmowach pod krawatem" podkreślił, że w śródmieściu coraz trudniej znaleźć miejsce do zaparkowania, a nowe zasady w SPP mają zachęcić mieszkańców do przesiadki do komunikacji miejskiej lub szybszego zwalniania miejsca, w czym ma pomóc pierwszy, darmowy kwadrans parkowania w strefie.- Podwyżek nie było od wielu lat. Dlaczego jest powiększona?! Po to, żeby można postawić auto, załatwić interes, dokumenty zanieść, dlatego m.in. wprowadzono te 15 minut. Chodzi o to, żeby centrum nie było tak mocno zakorkowane. To jest sytuacja, która ma miejsce na całym świecie, żeby odejść od aut w centrum, żeby nie stało auto na aucie - tłumaczył Kolbowicz.Za godzinę postoju w podstrefie A płacimy teraz 3,60 - wcześniej było to 2,80 zł. W podstrefie B koszt godzinnego postoju wzrósł z 1.60 zł o 1,20 zł.Nowa strefa obejmuje także 140 ulic i placów zamiast dotychczasowych 80.