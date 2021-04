Matecki: jeśli Grodzki jest niewinny, to niech zrezygnuje z immunitetu

Marszałek Tomasz Grodzki powinien sam zrzec się immunitetu - to dla niego najprostsze rozwiązanie, by udowodnić że jest niewinny - mówił, w "Rozmowach pod Krawatem", Dariusz Matecki.

Miejski radny i szef Solidarnej Polski w regionie w ubiegłym tygodniu apelowało o to - do marszałka Senatu - pod jego biurem w Szczecinie. Na razie jednak nie przyniosło to żadnego efektu.- W sprawie nie może zapaść wyrok, dopóki Grodzkiemu nie zostaną postawione zarzuty, a to będzie możliwe, gdy zrzeknie się immunitetu - mówił Dariusz Matecki.- Niech dojdzie do konfrontacji z tymi świadkami, którzy są nazywani politycznymi, którzy po prostu mówią, że pan Tomasz Grodzki złamał prawo. Prosiłem pod tym biurem senatorskim, na konferencji prasowej, żeby te rozprawy były jawne dla mediów, żeby każdy dziennikarz mógł pokazać, co zeznają te osoby przeciwko panu marszałkowi. To nie są żadne osoby polityczne, to zwykli ludzie - tłumaczył Matecki.Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Został przekazany do Senatu RP.Prokuratura zamierza postawić politykowi zarzuty przyjęcia pieniędzy w latach 2006, 2009 i 2012 roku.Wniosek prokuratury, to efekt śledztwa w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych - od pacjentów lub ich bliskich - przez Tomasza Grodzkiego w czasie, gdy był dyrektorem szpitala w Zdunowie.