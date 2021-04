RSnW: działacze opozycji komunistycznej z gwarantowaną emeryturą

Nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Nowelizacja ustawy, gwarantująca działaczom opozycji antykomunistycznej emerytury lub renty nie mniejsze niż 2 400 złotych brutto, była jednym z tematów środowego "Radia Szczecin na Wieczór".

Nowy akt prawny podnoszący świadczenia najmniej uposażonym podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja dotyczy konkretnych osób, które z różnych przyczyn przez wiele laty były pozbawiane pracy.- Szereg osób, które działały w latach 1956-89 wskutek represji aparatu komunistycznego straciło pracę, trafiało do więzienia. Te osoby siłą rzeczy mają mniejsze emerytury, żyją w gorszych warunkach... Są osoby, które wymagają tej pomocy - mówił uczestnik strajków w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Leszek Duklanowski.Jedną z osób, które wymagały pomocy, jest uczestnik strajków w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie, Andrzej Kropopek. Jak mówił, takie wsparcie jest dla niego i wielu jego kolegów niezwykle cenne.- Jako działacze byliśmy pozbawiani pracy, środków do życia, zamykani, bici, poniewierani... I dzisiaj możemy dziękować Opatrzności, ze wreszcie przyszedł czas takiego rządu i ten rząd faktycznie stara się naprawić tamte szkody - zaznaczył.Nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek.