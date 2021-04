Specjalistyczna rehabilitacja pocovidowa w szpitalach MSWiA

Paweł Szefernaker. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Szefernaker

1 maja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu zostanie uruchomiony specjalistyczny program rehabilitacji psychiatrycznej i psychologicznej po przebyciu Covid-19.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker powiedział, że to program innowacyjny opracowany przez specjalistów z tej placówki.



- 1 maja do Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu będą mogli trafić pierwsi pacjenci potrzebujący wsparcia w rehabilitacji pocovidowej ukierunkowanej na kwestie psychiatryczne, psychologiczne, neurologiczne - zapowiedział Szefernaker.



Szpital w Złocieńcu przyjmie około pięćdziesięciu osób, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po przejściu COVID-19. To w ramach programu uruchamianego przez MSWiA. Na miejscu będą też specjaliści z dziedzin neurologii, pulmonologii, kardiologii i dietetyki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że to ważny pierwszy krok.



Szpital MSWIA w Złocieńcu położony jest w lesie, na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki, Ewa Giza, mówiła że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji.



Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu w ubiegłego roku, w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Na leczenie w ramach tego programu przyjęto dotąd około 700 osób. Program rehabilitacji pocovidowej ma być w Polsce rozszerzany. MSWiA poinformowało również, że polscy lekarze i naukowcy uczestniczą w badaniach nad tym, jakie mogą być długotrwałe powikłania po COVID-19.



U około dwudziestu procent pacjentów, którzy przeszli tę chorobę, obserwuje się bardziej długotrwałe zaburzenia na tle kardiologicznym, pulmonologicznym, ale też neurologicznym.



W szpitalach przebywa 28 128 chorych z COVID-19, a 3195 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.