RSnW: spór o upamiętnienie rocznicy zakończenia II wojny światowej

O sposób upamiętnienia rocznicy zakończenia II wojny światowej przez Prezydenta Szczecina i wojewodę zachodniopomorskiego spierali się politycy w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zachowanie prezydenta Krzystka jest dla mnie niezrozumiałe - powiedział Leszek Dobrzyński, poseł PiS.- Budzi moje najgłębsze zdumienie, że 30 lat po odzyskaniu wolności nadal mamy osoby, które kłaniają się przed pomnikami z sowiecką gwiazdą, składają cześć armii czerwonej. I jeżeli ktoś chce powiedzieć, że tu chodzi tylko o groby, to powiedziałbym: tak, szacunek dla wszystkich grobów, dlatego m.in. też na naszej ziemi są chociażby groby żołnierzy niemieckich, ale jak zgaduję, nikt tam nie składa kwiatów - mówił Dobrzyński.To kolejna próba dzielenia Polaków przez PiS - podkreślił Artur Łącki, poseł KO.- Jest bliska trochę argumentacja prezydenta Krzystka, że to lokalne społeczności nadają konkretnym miejscom prawdziwe znaczenia. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tam przychodzą w ogóle nie patrzą na tę gwiazdę, ani jej nie widzą. Tylko widzą miejsce, do którego przychodzą co roku i oddają cześć swoim dziadom, pradziadom. Prosiłbym i pana wojewodę i pana posła, żeby w dniu 8 maja nie dzielić Polaków - mówił Łącki.W sobotę 8 maja była 76. rocznica ogłoszenia kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. W ten dzień wojewoda zachodniopomorski złożył wieńce pod pomnikami "W hołdzie Bohaterom Września 1939" i "Pamięci Kombatantów", natomiast Prezydent Szczecina pod pomnikiem "Braterstwa Broni".