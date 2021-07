Matematyka dla opornych. Akademia Morska po raz kolejny rusza z pomocą

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 6 sierpnia można zapisywać się na bezpłatne korepetycje z matematyki. To dla tych, których czeka poprawka matury.

Lekcje organizuje Akademia Morska w Szczecinie.



Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku - w wyznaczonej sali - w budynku przy Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie, w godzinach od 10:00 do 13:00.



Korepetycje prowadzić będzie wykładowca AM-ki. Kurs potrwa od 9 do 20 sierpnia.