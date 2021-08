Adam Zwoliński miejskim architektem Kołobrzegu

Adam Zwoliński swoją pracę rozpoczął już we wtorek . Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu przedstawiły we wtorek miejskiego architekta. To nowe stanowisko w miejscowym magistracie, a kandydata, który zajmie się kreowaniem przestrzeni publicznej poszukiwano od wielu miesięcy.

Ostatecznie postawiono na Adama Zwolińskiego, szczecinianina, prodziekana do spraw organizacji i rozwoju na wydziale architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.



Zwoliński swoją pracę rozpoczął już we wtorek - jak mówi, problemy architektoniczne Kołobrzegu nie różnią się od innych miejscowości nadmorskich.



- Szybki rozwój inwestycyjny, który następuje w ostatnich latach powoduje, że mamy do czynienia z tzw. nieładem przestrzennym, czyli z degradacją krajobrazu miast wskutek niekontrolowanego rozwoju. Te problemy są najbardziej widoczne - ocenił.



Pierwszym zadaniem nowego architekta miejskiego będzie przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Podczele. Plany zagospodarowania posiada obecnie jedynie 44 proc. powierzchni miasta i poprawa tej sytuacji również należy do zadań Adama Zwolińskiego.