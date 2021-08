Świnoujście inwestuje w defibrylatory

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Defibrylatory w szkołach, przedszkolach, a nawet komunikacji miejskiej. To pomysł świnoujskich ratowników na zainwestowanie środków budżetu obywatelskiego.

Wyspiarze w sumie mają do wyboru 12 projektów, na które mogą głosować do 5 października.



Wśród propozycji rozdysponowania ponad trzech milionów złotych pojawiły się pomysły edukacyjne, kulturalne i medyczne, jak "Iskra życia". Projekt zakłada kupno 55 defibrylatorów, które znalazłyby się w publicznych miejscach miasta.



Jarosław Włodarczyk, instruktor ratownictwa i pomysłodawca projektu podkreśla, jak ważnym jest udzielenie pomocy z użyciem AED. - Jeśli wezwiemy tylko karetkę pogotowia, to taka osoba poszkodowana ma jakieś 15 proc. szans, by przeżyć. Jak podjedziemy i zaczniemy uciskać klatę piersiową, to ta osoba ma już 30 proc. szans na to, żeby przeżyć, a jeśli mamy gdzieś w pobliżu AED, to taka osoba ma już 70 proc. szans.



Nie bez znaczenia jest to, w jakich sytuacjach oraz, w jaki sposób należy zastosować urządzenie. To tłumaczy Apoloniusz Kurylczyk, prezes WOPR w Szczecinie. - Defibrylator używamy kiedy ratujemy osobę, u której rozpoznaliśmy brak oddechu.



W tej chwili w Świnoujściu jest 9 defibrylatorów. Z dostępnych informacji wynika, że w całym województwie zachodniopomorskim jest ich 87.



Udało nam się ustalić, że po raz ostatni AED używany był w ubiegłym roku w szczecińskim Galaxy. Niestety nikt nie prowadzi szczegółowych danych dotyczących ich stosowania.