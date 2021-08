Do Marianowa wraca "Lato z Sydonią" [Zdjęcia]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Po rocznej przerwie do Marianowa wraca "Lato z Sydonią", w tym roku pod hasłem "Od Czarownicy do Liderki Wiejskiej".

Już w sobotę na miłośników czarnej magii czeka masa atrakcji. Jedną z nich będzie taniec czarownic, które niekoniecznie będą prezentowały... upiorną urodę - uchyla rąbka tajemnicy wójt gminy Marianowo Danuta Ankutowicz.



- Będzie to taniec z miotłami, bo ona jest podstawowym rekwizytem w tym tańcu. Zapraszam wszystkie przebrane panie, niezależnie od wieku. Będzie również konkurs na najpiękniejszą miss czarownic - zachęca Ankutowicz.



Cykliczna impreza ma związek z czarownicą Sydonią von Borck - najsłynniejszą pomorską szlachcianką oskarżoną o czary, która ostatnie lata swojego życia spędziła w klasztorze cysterek.



O jej historii opowiada Anna Leszczyńska, z biblioteki publicznej w Marianowie: - Ona od dzieciństwa miała jakieś takie zamiłowania do czarów. Do klasztoru trafiła w 1604 roku na wniosek krewnych, z tego względu, że była bardzo kłótliwa. Bardzo sprzyjającymi jej osobnikami były zwierzęta, zwłaszcza czarny kot.



"Lato z Sydonią" jest organizowane od 1998 roku

