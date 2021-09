Szczecińska firma wśród krajowych liderów w swojej branży

Grzegorz Bargielski został wyróżniony Perłą Biznesu, w kategorii Osobowość Biznesu za 2020 rok. Nagrodę przyznaje magazyn Świat Biznesu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nawet 40 tysięcy rowerów elektrycznych rocznie zamierza produkować szczecińska firma Geobike MFC. To jeden z dwóch największych producentów rowerów elektrycznych w Polsce.

- 95 procent produkcji eksportujemy - mówi Grzegorz Bargielski, prezes i współwłaściciel firmy Geobike. - Mierzy się zdecydowanie w tysiącach. Rozwija się i zwiększamy z roku na rok praktycznie od trzech lat. Co rok o trzy razy więcej. W przyszłym roku ta produkcja powinna osiągnąć rząd wielkości 40 tysięcy rowerów elektrycznych.



Największą popularnością w Europie Zachodniej cieszą się obecnie elektryczne rowery towarowe. - Największym trendem rowerów i w ogóle rowerów elektrycznych są rowery cargo. To rowery do przewozu towaru, dzieci, czyli rowery, które mają zastępować samochody. Wiele osób decyduje się na rezygnacje z jednego samochodu w rodzinie, żeby wykorzystując rower cargo podwozić dzieci do przedszkola, do szkoły - powiedział Bargielski.



Grzegorz Bargielski został wyróżniony Perłą Biznesu, w kategorii Osobowość Biznesu za 2020 rok. Nagrodę przyznaje magazyn Świat Biznesu.