Prymas "szczeciński" nowym błogosławionym. "Słowa są dziś za małe, żeby pomieścić radość"

Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka zostali w niedzielę ogłoszeni błogosławionymi Kościoła Katolickiego. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Relikwie nowego błogosławionego wniosła do świątyni s. Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Pochodząca z Przybiernowa zakonnica w 1989 roku została uzdrowiona z raka, dzięki modlitwie sióstr za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie ten cud posłużył do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.







Siostra Nulla przyznaje, że jej związek z Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską jest nierozerwalny, o czym m.in. przekonuje w rozmowie w audycji katolickiej "Religia na fali". Lekarze postawili diagnozę w 1988 roku. Do uzdrowienia doszło w Gliwicach w 1989 roku. Siostra zachorowała na raka tarczycy, który dawał przerzuty m.in. do gardła. Guz miał 5 centymetrów.





Pani Krystyna była dziś na uroczystościach w Warszawie wraz z pielgrzymką ze Szczecina. - Cieszę się bardzo, że jestem w tym miejscu, w taki wielkim wydarzeniu, które się już nie powtórzy, a pozostanie na długo w naszych sercach. Niesamowite przeżycie duchowe - przyznaje pani Krystyna.







W przyszłą sobotę z kolei w Kobylance ważna uroczystość - mówi ks. Paweł Żurawiński, salezjanin i proboszcz parafii w Kobylance, w której lubił zatrzymywać się kardynał Stefan Wyszyński. - Będziemy przeżywać ustanowienie pierwszego na świecie sanktuarium bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego.



Drugi kościół archidiecezji, którego patronem zostanie bł. Stefan Wyszyński to świątynia w Chominie.







Prymas Stefan Wyszyński mówił o sobie, że jest "kardynałem szczecińskim". - To w Szczecinie dowiedział się o nominacji kardynalskiej w Szczecinie w 1952 roku - mówi ks. dr hab. Grzegorz Wejman z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.





To ogromna radość dla Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża - przyznaje siostra Letycja ze szczecińskiej wspólnoty, obecna na uroczystościach w Warszawie. - Przez tyle lat modliłyśmy się, żeby móc dziś świętować beatyfikację. Dziś świętujemy radość tego, że możemy być świadkami ogromnego wydarzenia dla całego naszego narodu i całej naszej wspólnoty. Słowa są dziś za małe, żeby pomieścić radość w sobie - mówi s. Letycja.Kardynał Stefan Wyszyński został Prymasem Polski w 1948 roku. Od 1953 r. był więziony przez władze PRL. Zmarł 28 maja 1981 roku, został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Razem z Prymasem została beatyfikowana Matka Róża Czacka, która w młodości straciła wzrok i poświęciła życie służąc niewidomym. Zakonnica była ceniona przez prymasa i nazywana „niewidomą matką niewidomych”. Zmarła 15 maja 1961 roku w Laskach, gdzie prowadziła zakład dla niewidomych.