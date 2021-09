Ruszyły szczepienia w szczecińskich szkołach [ZDJĘCIA]

Szkoła Podstawowa numer 20 w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 wśród uczniów szczecińskich szkół. W poniedziałek "mobilny punkt" odwiedził sześć placówek.

W środę były to cztery kolejne. Jedna z nich, to XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Tutaj do szczepienia zgłosiło się dziesięcioro uczniów.



- Szczepienie będzie w lewą rękę, jeśli ktoś jest praworęczny. - Było dobrze, nie bolało, jeszcze czeka mnie druga dawka. Nie ma strachu, bo nie czuć jak igła wchodzi. - To moja samodzielna decyzja, musiałam namawiać swoją mamę do tego, bo mama była przeciwna. Sama chciałam się zaszczepić, żeby móc bez problemu przejeżdżać przez granice, żeby nie mieć kłopotów - mówili uczniowie.



- W poniedziałek udało nam się odwiedzić sześć placówek, łącznie zaszczepiliśmy 37 uczniów. Dzisiaj jest to nasza trzecia placówka, w planie mamy jeszcze czwartą. Zdarzają się placówki, gdzie szczepimy po dwoje, troje uczniów. Mimo że są to placówki, w których uczy się nawet kilkaset dzieci - informuje Małgorzata Szkup, organizatorka szczepień w szkołach z ramienia Szczecińskiego Centrum Zdrowia.



Szczepienia przeprowadza Szczecińskie Centrum Zdrowia.