Fot. pixabay.com / Anrita1705 (CC0 domena publiczna)

Szczecińscy strażnicy miejscy ponownie prowadzą wyrywkowe kontrole w miejscach objętych nakazem zasłaniania ust i nosa.

Są one prowadzone w miejscach o największym zagęszczeniu ludzi, jak galerie handlowe czy pojazdy komunikacji miejskiej. W pierwszym dniu strażnicy pouczyli kilkanaście osób za brak zasłonięcia twarzy w miejscach do tego przeznaczonych.



Za brak maseczki lub nieprawidłowe jej założenie grozi mandat do 500 złotych.