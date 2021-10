Sprawa immunitetu marszałka Grodzkiego blokowana od siedmiu miesięcy

Już siedem miesięcy trwa blokowanie głosowania w sprawie uchylenia immunitetu Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Jak donosi portal Onet.pl, sprawa wywołuje coraz większe napięcie także w szeregach Platformy Obywatelskiej.

W marcu Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Śledczy zamierzają postawić politykowi PO cztery zarzuty korupcyjne.Według prokuratury Grodzki miał przyjmować łapówki od pacjentów w wysokości od 1500 do 7000 złotych w zamian za przeprowadzenie operacji.Od czasu złożenia wniosku o uchylenie immunitetu, nie dzieje się z nim nic. Jak informuje Onet, sprawą zajmuje się kolega partyjny Grodzkiego - wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który "zastanawia się co robić". I na wszelki wypadek nie robi nic.Borusewicz nie skierował wniosku nawet do Komisji Regulaminowej. Bez opinii tej komisji wniosek nie może trafić na obrady plenarne Senatu i zostać przegłosowany.Dlatego nawet w szeregach PO narasta napięcie wokół sprawy immunitetu Tomasza Grodzkiego, bo - jak informuje Onet - sprawa jest wykorzystywana do ataków na Platformę przez media.Sam Grodzki broniąc się mówił, że nigdy nie przyjmował łapówek i że może o tym zaświadczyć armia pacjentów. Onet przypomina, że dotychczas marszałek Grodzki z tej armii wybrał jednego pacjenta - Tadeusza Staszczyka. Jak się później okazało, to były funkcjonariusz UB z czasów stalinowskich, który zwalczał podziemie niepodległościowe i donosił na własną żonę.