Posłanka Nowej Lewicy deklaruje przyjęcie uchodźców pod swój dach

Na granicy z Białorusią umierają ludzie - uważa posłanka Nowej Lewicy z naszego regionu, Katarzyna Kotula.

Posłanka zadeklarowała w audycji "Radio Szczecin na Wieczór", że udostępni uchodźcom swój dom, bo jej ojciec, który wyjechał do Niemiec w latach 80. znalazł tam schronienie.- Fakty są takie, że na polskiej granicy umierają dzisiaj ludzie. Zamiast im pomóc, państwo polskie zdecydowało się zbudować mur. Wiemy o tym - bo jest to udokumentowane - że wywozi się kobiety i dzieci do lasu i tłumaczy się nam, że jest to kwestia polskiej racji stanu - argumentowała Katarzyna Kotula.Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Jach uważa, że takie opinie wspierają agresję Łukaszenki i Putina na nasz kraj. Opinie posłanki Lewicy, Katarzyny Kotuli nazwał bełkotem intelektualnym.- Polska spełnia wszelkie normy i zasady i tylko dzięki takim... trudno nazwać ich obywatelami Polski, którzy tak kłamią i wspierają kłamstwa Łukaszenki i Putina. Nie ma lepszego wsparcia jak wśród naszych opozycjonistów. Jest to rzecz dla mnie przykra - przyznał Michał Jach.Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy; od początku roku było to już 21 tysięcy tego typu przypadków. Zatrzymano 2000 nielegalnych imigrantów.