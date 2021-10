Fot. pixabay.com / AnetteBjerg (CC0 domena publiczna)

W 2024 roku rozpocznie się budowa pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Inwestycja ma być gotowa 2 lata później. Farma ma osiągnąć moc 2,5 gigagawata.



- Będzie w stanie zapewnić energię elektryczną dla 4 milionów mieszkańców - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.



Zapleczem serwisowym do budowy morskich farm wiatrowych będzie port w Ustce. W czwartek podpisano list intencyjny w tej sprawie.



Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma być narzędziem do osiągnięcia przez Polskę zeroemisyjności. Do tego rozwijana ma być jeszcze lądowa energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika.