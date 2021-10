Miliony na dokończenie Szafera. Ponad miliard dla regionu

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych. Fot. materiały prasowe

Jak najwięcej inwestycji publicznych panaceum na problemy gospodarcze czasu pandemii - tak o zawartym w Polskim Ładzie Programie Inwestycji Lokalnych mówił w "Rozmowach pod Krawatem" wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.

Na cały kraj do podziału były 23 miliardy złotych, ponad miliard trafi na Pomorze Zachodnie.



Samorządowcy w wielu przypadkach złożyli wnioski dotyczące dróg - Szczecin dostanie 56 milionów na dokończenie przebudowy ulicy Szafera.



- To świadczy, że brakowało tych pieniędzy na drogi przez lata w naszym województwie - oceniał minister Szefernaker. - To jest pierwsza potrzeba samorządów. Ale także wnioski, które złożył Urząd Marszałkowski, województwo zachodniopomorskie, czyli samorząd województwa. To też inwestycje o charakterze wojewódzkim drogowe, które będą realizowane.



Przedstawiciele rządu przypominają, że w tym roku będzie jeszcze jeden nabór wniosków do Programu Inwestycji Lokalnych, do podziału będzie jeszcze 13 miliardów złotych.