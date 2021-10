Zarzuty dla pijanego kierowcy, który zniszczył życie 23-latka

Po pijanemu staranował samochodem mężczyznę, który próbował go zatrzymać. Poszkodowany jest przykuty do łóżka, a sprawca - Ukrainiec Vadim I. - odpowie za usiłowanie zabójstwa.

Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowcy. Do głośnego zdarzenia doszło w Wigilię ubiegłego roku na Gumieńcach w Szczecinie.Wszystko wydarzyło przy ulicy Hrubieszowskiej. Młody mężczyzna jadąc zauważył kierowcę Audi bez włączonych świateł, który poruszał się zygzakiem. Postanowił go zatrzymać. Ten podjechał do pobliskiej stacji paliw, zaparkował, jednak nie wyłączył silnika. Gdy próbujący interweniować mężczyzna do niego podszedł i stanął przy otwartych drzwiach, sprawca gwałtownie cofnął, po czym ruszył ciągnąc pokrzywdzonego po jezdni.Sprawcę zatrzymała policja, a pokrzywdzony w stanie krytycznym trafił do szpitala. Podejrzany miał w organizmie blisko 1,5 miligrama alkoholu. Trafił od aresztu tymczasowego. 28-latek nie był w przeszłości karany sądownie. Nie przyznał się do winy. Teraz grozi mu dożywocie.23-letni Kuba Znojek, który próbował zatrzymać przestępcę, jest przykuty do wózka, wciąż jest w ciężkim stanie.