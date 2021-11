Sąd zdecyduje czy "Kamerzysta" trafi do więzienia

W poniedziałek najprawdopodobniej zapadnie wyrok w głośnej sprawie "Kamerzysty". Łukaszowi W. grozi 8 lat więzienia. Na poniedziałek zaplanowano trzecią rozprawę.

Podczas ostatniej sąd zdecydował, by zwolnić youtubera z aresztu. To po tym, jak zeznania złożyli już wszyscy świadkowie i pokrzywdzony. Na poniedziałek zaplanowano ostatnie czynności i najpewniej zapadnie wyrok."Kamerzysta" razem z Wiolettą K. i Adrianem S. odpowiadają za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. W kwietniu w sieci opublikowali kontrowersyjny film, w którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wykonywać upokarzające zadania za pieniądze; miał on np. zjeść kocie odchody.Grozi im do 8 lat więzienia.To jednak nie koniec kłopotów Łukasza W. Usłyszał on kolejny zarzut: odpowie za pobicie starszego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. W sklepie spożywczym youtuber chciał nagrywać filmik. Uwagę miał mu zwrócić 66-letni mężczyzna. Podczas zajścia Łukasz W. miał go uderzyć. Ten stracił przytomność. Po kilku miesiącach zmarł.