Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Całkowicie zablokowana jest linia kolejowa między stacjami Szczecin-Podjuchy a Daleszewo. W tej części naszego regionu wykoleiło się sześć wagonów pociągu towarowego, blokując przejazd zarówno w stronę Szczecina, jak i w kierunku Kostrzyna nad Odrą.

Nie ma osób poszkodowanych, jak i nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego.



Obecnie ruch pasażerski - od strony Szczecina - odbywa się tylko do stacji Szczecin-Podjuchy. Tutaj pasażerowie kierowani są do zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia na trasie ze Szczecina do Kostrzyna nad Odrą potrwają prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych.



Szczegóły zmian w rozkładach jazdy na bieżąco pojawiać się będą na stronie internetowej portalpasazera.pl.