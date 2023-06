"Wieżowiec" koncertuje w Załomiu

Utwory Deus Meus, TGD, a także inne religijne pieśni będzie można usłyszeć dziś w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Załomiu. Grupa Ludzi Twórczych "Wieżowiec" zaprasza na koncert.

"Wieżowiec" to grupa ludzi z talentami i pasją, którzy ponad 20 lat temu utworzyli wspólnotę w parafii św. Jana Chrzciciela przy Bogurodzicy w Szczecinie. Ich opiekunem był ks. Piotr Leśniak. Po jego śmierci - ponad dwa lata temu - reaktywowali działalność i chcą aktywnie działać w Kościele na Pomorzu Zachodnim.Plany na przyszłość są ambitne. Dziś czas na koncert. A co usłyszymy?- To będzie kilka utworów zespołu Deus Meus, m.in. Nad wodami Babilonu, Jest taka siła, będzie też utwór TGD... Jeden z utworów będą śpiewały dzieci. Będą też nasze szlagiery, myślę, że w większości parafii ludzie je znają, takie jak Chcę wywyższyć imię Twe - mówi Katarzyna Wełyczko z Grupy Ludzi Twórczych "Wieżowiec".O godz. 18 msza święta, a o po niej muzyczna uczta w parafii w Załomiu.