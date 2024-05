Cimoszewicz: Rolnicy są zmanipulowani politycznie. Można ich przekonać do Zielonego Ładu

Jestem gorącym zwolennikiem Zielonego Ładu - mówił w "Rozmowie pod krawatem" były premier i eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz.

- One często nie są sprzeczne z ich interesami, a czasami są wręcz zgodne z ich interesami. Na przykład taka częściowa renaturalizacja środowiska, np. nawodnienie dawniej zmeliorowanych torfowisk w celu podniesienia poziomu wód gruntowych, to ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa. Rolnicy protestują mimo, że zobowiązanie Polski w tym zakresie da się zrealizować w obrębie istniejących parków narodowych i nie dotknie to żadnego indywidualnego rolnika. Ale protestują - mówi Cimoszewicz.





- Są zmanipulowani politycznie? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.



- Moim zdaniem tak. To jest jeden z tematów dzielących w Europie, między siłami politycznymi - odpowiedział europoseł.



Kandydat Lewicy do Parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego argumentował, że jest przeciwnikiem żywności z chemią czy niezdrowego powietrza przez które Polacy umierają przedwcześnie.Zdaniem Cimoszewicza - rolników można przekonać do Zielonego Ładu, wyjaśniając im konkretne elementy tego programu.Sebastian Wierciak pytał Włodzimierza Cimoszewicza m.in. o to, jak czuje się w roli spadochroniarza startującego z okręgu w którym nie mieszka oraz o stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Unii Europejskiej. Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia na naszej podstronie